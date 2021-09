Il 24 e il 25 settembre a Vergato si da vita al movimento ambientalista Friday for Future dell’Appennino Bolognese. A promuoverlo un gruppo di volontari, coordinato da Sara Gentilini, che hanno promosso la due giorni per promuovere la sostenibilità ambientale a 360°.

Si inizia venerdì 24 settembre, alle ore 20.30 presso la Biblioteca di Vergato, con un incontro pubblico dal titolo “Emergenza climatica: io ci sono, tu che fai?”. Nel corso del dibattito gli ospiti che interverranno presenteranno al pubblico le tematiche quali consumo di suolo, la sostenibilità, gli stili di vita rispettosi dell’ambiente, la legalità, la salute pubblica, la geologia e il dissesto, il trattamento di rifiuti, l’energia, l’agricoltura biodinamica! Per partecipare alla serata è obbligatorio avere il green pass ed è necessario iscriversi all’indirizzo e-mail: ffAppenninoBolognese@gmail.com

Il giorno successivo, sabato 25 settembre, si farà una giornata di raccolta rifiuti nel territorio presso “America” di Vergato. Il ritrovo, per chi intende partecipare, è alle 08.30 al Centro Civico Grizzana Morandi (https://goo.gl/maps/dBb7vQJqChWHFMs27 strada che bypassa il passaggio a livello). Per la raccolta è necessario munirsi di sacchi resistenti, guanti e borraccia per l’acqua. Intorno alle 12.30 verrà servito un rinfresco gratuito, per tutti i partecipanti alla mattinata di raccolta, offerto da Mano Tesa e Gas Marzabotto presso la sala civica. Anche in questo caso è obbligatoria la mascherina e il green pass.

L’evento ha il patrocinio dei comuni di Vergato, Grizzana Morandi e Marzabotto.

Per informazioni scrivere a: fffAppenninoBolognese@gmail.com