Fine settimana di risultati importanti, sia a squadre sia individuali, per gli atleti dello Sporting Club Sassuolo.

Tutto incomincia il pomeriggio del sabato, con le prime sfide nelle competizioni a squadre, rispettivamente Under 12 e Under 16 maschile nel primo turno del tabellone di macroarea, anticamera delle finali nazionali.

Nella categoria under 12 lo Sporting, con Alberto Nicolini, Mattia Lometti e Leonardo Ballarini, incontra il CC Jesi poi liquidato abbastanza agevolmente dopo i due singolari. Vittoria facile di Lometti per 61 62 contro Fulgione mentre Nicolini ha dovuto lottare fino al terzo set, sotto nel primo per 57, un passo alla volta e con determinazione, vince gli altri due set per 62 63. Buona la prima e avanti per il secondo turno.

Nella categoria under 16, i sassolesi, con Federico Bondioli, Mattia Ricci e Gabriele Chiletti, incrociano le racchette con la formazione di casa, il Tennis Training. Anche in questo caso vittoria facile dello Sporting che si sbarazza facilmente degli umbri vincendo i due singolari con punteggi fotocopia, Bondioli batte Capuccini e Ricci batte Ngantha Lliso entrambi 62 62. Buona la prima e avanti per il secondo turno.

Arriviamo alla domenica, giornata decisiva perché chi vince si ritrova fra le migliori 8 d’Italia e accede alle finali nazionali.

Nell’under 12 lo Sporting, contro il TC Bisenzio di Prato, deve disputare un incontro delicato, se non altro per la posta in palio. Alla fine della giornata però lo Sporting è riuscito nell’impresa vincendo 2 a 1 al doppio decisivo. Il singolare di Alberto Nicolini ha una partenza sofferta poi la decisione di cambiare marcia e Diego Callipo non ha avuto via di scampo, risultato finale 67 61 62 per Nicolini. Nell’altro singolare Mattia Lometti parte bene, anche se con fatica, ma subisce il ritorno di Cesare Tartoni che chiude al terzo set, risultato finale 57 62 62 per il toscano e situazione di parità. Nel doppio decisivo i sassolesi scendono in campo con la coppia Nicolini/Lometti mentre i toscani propongono il tandem Callipo/Tartoni. Per i toscani, però, nulla da fare, la determinazione della coppia sassolese ha chiuso con un doppio 63 l’incontro staccando il pass per le finali nazionali di Vigevano dal 24 al 26 settembre allo S.C. Selva Alta.

Discorso molto più semplice per l’under 16 che si sbarazza per 2 a 0 dei cugini del CT Albinea già ai singolari. Vittoria per Mattia Ricci 62 64 e Federico Bondioli per 62 62. Buona anche la seconda e qualificazione per le finali nazionali di Catania al TC Tennis School sempre dal 24 al 26 settembre.

Per gli atleti dello Sporting Club Sassuolo, come detto in apertura, è stata anche un’ottima domenica a livello di risultati individuali. Nel torneo giovanile di Vignola Marco Toschi e Diego Marianeschi vincono il loro primo torneo in assoluto, rispettivamente nell’under 16 e nell’under 14, sconfiggendo, niente meno che, le due prime teste di serie, Filippo Ganzerli nell’under 16 e Riccardo Pastrav nell’under 14.

Molta soddisfazione è stata espressa da tutto lo staff tecnico dello Sporting Club Sassuolo, a dimostrazione dell’ottimo programma messo in piedi dal sodalizio sassolese.