L’Assemblea generale dello Spi-Cgil Emilia-Romagna è tornata a riunirsi in presenza oggi, 20 settembre 2021, presso il Circolo ARCI di San Lazzaro di Savena.

Alla presenza del segretario generale Cgil ER Luigi Giove e del segretario generale dello Spi nazionale Ivan Pedretti, che ha concluso i lavori della giornata, il segretario generale Raffaele Atti ha sottoposto a voto segreto l’elezione in segreteria di Patrizia Maestri. I votanti sono stati 86; 84 favorevoli (il 97,6% dei votanti), 1 contrario e 1 astenuto.

La segreteria regionale dello Spi Emilia-Romagna risulta quindi composta, oltre che dal segretario generale Raffaele Atti, da: Daniela Bortolotti, Marzia Dall’Aglio, Patrizia Maestri ed Enzo Santolini (segretario organizzativo).

Biografia di Patrizia Maestri

Patrizia Maestri è nata a Trecasali (Parma), il 30 maggio 1954.

Diplomata in ragioneria, ha iniziato la sua attività sindacale come delegata di UPIM Rinascente, azienda nella quale ha lavorato fino al 1987, nel 1988 entra a tempo pieno nella segreteria della FILCAMS di Parma, dove resta fino al 2002, periodo nel quale assume anche i ruoli di coordinatrice delle Donne Cgil e componente della Commissione pari opportunità della Provincia di Parma. Dal 2002 al 2005 è in segreteria della Camera del lavoro di Parma, nel 2006 viene eletta Segretaria Generale dello Spi-Cgil di Parma, nel 2010 diviene Segretaria generale della Camera del Lavoro di Parma, carica che lascia nel 2013 per essere candidata ed eletta nelle liste del Pd alla Camera dei Deputati nella legislatura 2013-2018. Componente della 11^ commissione “Lavoro pubblico e privato”, si occupa soprattutto di previdenza, ammortizzatori sociali e inserimento lavorativo di persone con disabilità, oltre che delle istanze del Collegio in cui è stata eletta.

Dal 2018 è nell’apparato politico dello Spi-Cgil Nazionale nell’ambito del Dipartimento benessere e segue, tra le altre, le politiche dell’invecchiamento attivo mantenendo per lo Spi i rapporti nell’ambito della Alleanza per l’invecchiamento attivo “HappyAgeing”.