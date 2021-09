La Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato lo scorso 15 settembre una delibera con la quale si stabiliscono i criteri per la concessione di aree di proprietà comunale per l’installazione e la gestione di impianti di ricarica per veicoli elettrici. Le aree individuate sul territorio comunale sono 11.

Si procederà quindi con un bando pubblico in cui saranno indicati i criteri necessari per partecipare. In questo modo l’Amministrazione comunale intende dare un contributo significativo all’incremento della mobilità elettrica, che consente di ridurre l’emissione di anidride carbonica e l’inquinamento acustico, favorendo lo sviluppo in paese di una rete infrastrutturale di ricarica pubblica.