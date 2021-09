Riapre i battenti, ma cambia nome, lo sportello disabilità di Vignola. Sabato 25 settembre, infatti, dalle ore 14.30, presso la palestra Paradisi, ripartono le attività ludico-sportive pensate per ragazze e ragazzi con bisogni speciali. La formula organizzativa e l’offerta del servizio sono sempre le stesse, ma il nome del progetto è diventato: “Bella mossa. Disabilità e inclusione sportiva”.

Si tratta di un progetto innovativo e gratuito rivolto ai bambini e adolescenti e alle loro famiglie, alle associazioni e alle società sportive. “Bella mossa” è un luogo di sport, di incontro, di conoscenza e di divertimento, in grado anche di offrire informazione e consulenza sulle attività adattate per la disabilità e sulle opportunità che lo sport rivolge alle persone con difficoltà. Dalla prossima settimana ci sarà anche la possibilità, di usufruire, a cadenza settimanale, di uno spazio messo a disposizione dal Centro fisioterapico di Vignola.

L’attività è iniziata a metà dello scorso maggio presso l’impianto sportivo Il Poggio che ha concesso l’utilizzo gratuito di uno spazio adeguato alle esigenze del progetto, ed è poi proseguita e terminata alla fine di giugno, grazie al Comune di Vignola, che ha dato la possibilità di utilizzare uno spazio all’interno della palestra Paradisi. Le famiglie che si sono rivolte allo sportello per far partecipare alle attività i loro ragazzi con disabilità, soprattutto cognitive, sono state più di venti. Alcuni ragazzi sono stati accompagnati da un fratello o sorella, un amico o amica che sono poi rimasti in palestra per fare attività assieme sotto la guida di tre operatori esperti con competenze specifiche e complementari (due insegnanti di scienze motorie e una terapista occupazionale). La provenienza delle famiglie che hanno aderito al progetto è soprattutto di Vignola, seguita da Spilamberto, Zocca, Montale, Castelnuovo e Savignano.

Tutto questo è stato possibile grazie ad un lavoro in rete ed all’impegno importante e costante del Comune di Vignola, dell’Azienda Usl di Modena, del Centro Sportivo Italiano Comitato di Modena, dell’Onlus modenese “Insieme si può”, del Comitato paralimpico, della Fondazione di Vignola, in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli e il Centro fisioterapico Città di Vignola.

Informazioni:

Alessandra Convertini: aleconvertini94@gmail.com

Giorgia Forghieri: sociale@csimodena.it – 346/6730693

Paolo Zarzana: formazione@csimodena.it – 339/6594033