Nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi nella prima parte della giornata, più probabili sulle zone di pianura, fascia pedecollinare e lungo la costa, con fenomeni localmente intensi. Ampie schiarite dal pomeriggio. Temperature minime in lieve aumento, con valori attorno a 16/17 gradi. Massime in leggera flessione con valori attorno a 24/25 gradi, qualche grado in meno lungo la fascia costiera. Venti in prevalenza deboli settentrionali nelle zone interne, orientali sul settore costiero con temporanei rinforzi. Mare: mosso.

(Arpae)