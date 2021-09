Kevin Casali rientra dai campionati italiani assoluti Fisdir con 3 medaglie d’oro. Per il 28enne della Sea Sub Modena, i successi arrivano nei 100, 200 e 400 stile libero concludendo in crescita una stagione complicata. Dopo lo stop del 2020, il rientro alle gare era avvenuto a luglio con i successi nei 100-200 stile libero ai tricolori Finp a Napoli.

Assorbita la delusione nel non poter partecipare alle Olimpiadi sulle distanze degli 800 e 1500 stile libero, in cui aveva conquistato la posizione nel ranking internazionale e causa la cancellazione delle distanze nella rassegna paralimpica di Tokyo, un ritorno al successo che conferma il buon lavoro di Kevin svolto con il suo tecnico Alessandro Cocchi.