Si è svolta l’assemblea congressuale della sede Lapam Confartigianato di Castelfranco Emilia, assemblea che, alla presenza del presidente generale Gilberto Luppi, ha eletto il nuovo presidente della sede. Mauro Nadalini, legale rappresentante della Boni Elettrotecnica, prende il posto di Daniele Zanasi, socio e legale rappresentante della B.D. Torneria, che è stato presidente per due mandati e aveva dunque raggiunto il limite previsto dallo statuto Lapam. Zanasi resta comunque in carica come presidente della Zona Lapam del Sorbara.

Durante l’assemblea, che ha visto la presenza di diversi associati, sono stati discussi i temi che verranno portati al congresso generale che si terrà alle fine di ottobre e anche temi di carattere locale che interessano Castelfranco. “In particolare – ha sottolineato il neo presidente Nadalini – abbiamo discusso di viabilità, centro storico, decoro e sicurezza. Quello che chiediamo, come associazione, è di prestare molta attenzione, oltre alla vitalità del centro storico, anche ai villaggi artigiani soprattutto in termini di decoro e di sicurezza per sostenere e rendere più semplice il lavoro delle imprese che operano sul nostro territorio”.