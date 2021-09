Il Colonnello Andrea Milani è il nuovo comandante Provinciale dei Carabinieri a Reggio Emilia. Subentra al colonnello Cristiano Desideri, trasferito a Firenze quale Comandante del I° Reggimento della Scuola Marescialli.

Prima l’Accademia di Modena, la Scuola Ufficiali «e poi la vita di strada». Il colonnello Andrea MILANI ha ricoperto diversi incarichi nell’Arma. Da Ufficiale inferiore, le prime esperienze quale istruttore nei reparti di formazione della Scuola Allievi Carabinieri a Chieti. Dal 2000 per due anni ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Centro e poi con il grado di capitano al comando della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, che ha retto per oltre 4 anni.

Nel 2004, ha partecipato in Kossovo alla Multinational Specialized Unit (Unità Multinazionale Specializzata) in stanza a Pristina, operando su un territorio all’epoca sempre più instabile, anche a causa della presenza di una criminalità, dalle complesse ramificazioni, finanziariamente molto forte, che in qualche modo influenzava le vicende politiche del territorio e inquinava profondamente il tessuto economico e sociale della popolazione.

Quindi l’esperienza in Lombardia al comando della Compagnia Carabinieri di Brescia che ha guidato per tre anni (dal 2006 al 2009).

Nel settembre del 2009 viene chiamato al Comando Generale per prestare servizio, dapprima, quale addetto alla Sala Operativa quindi come Capo Sezione prima dell’Ufficio Criminalità Organizzata e successivamente dell’Ufficio Addestramento e Regolamenti.

Nel 2017 assume il comando del Gruppo di Gioia Tauro che ha retto sino al 2020. Quindi la frequenza al Corso di Alta Formazione al termine del quale è stato destinato al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia che ha assunto oggi.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito, tra gli altri, un Master Universitario di II livello in “Sicurezza, coordinamento Interforze e cooperazione Internazionale”.

L’ufficiale 48enne originario di Roma è sposato e ha due figli.