Questa mattina intorno alle 9:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cameazzo a Fiorano per estrarre il conducente di un camioncino che, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un fabbricato lato strada. L’uomo è stato affidato ai sanitari 118.



