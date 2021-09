Poco dopo le 10:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boschi all’incrocio con via 1°Maggio tra Altedo e Malalbergo, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante – una cisterna trasportante circa diciottomila litri di gasolio – e una vettura. Nello scontro il conducente dell’auto è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Le squadre VF sul posto hanno soccorso il conducente estricandolo dal mezzo incidentato e affidandolo alle cure del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale con elisoccorso. La cisterna danneggiata è stata messa in sicurezza e si è provveduto al travaso del carburante. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.