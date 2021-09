Nuova sede per il Punto unico vaccinale di Castelfranco Emilia. Dal 4 ottobre la sede di vaccinazione contro il Covid-19 sarà nel parco Cà Ranuzza in via Pietro Nenni 7 all’interno della struttura che ospita già varie attività socio sanitarie.

Il trasloco deriva dalla necessità di liberare i locali del Palazzetto dello sport di via Magenta per restituirli alla città quale luogo di attività sportive per adulti e ragazzi. Sia i nuovi spazi di Cà Ranuzza sia il Palazzetto dello sport sono di proprietà del Comune a cui vanno sentiti ringraziamenti da parte dell’Azienda USL di Modena.

“Ringraziamo il Comune di Castelfranco per la disponibilità e sensibilità che continua a dimostrare nella campagna contro il Covid-19” sottolinea Barbara Borelli Direttrice del Distretto sanitario di Castelfranco Emilia.

Dall’inizio della vaccinazione ad oggi il Puv di Castelfranco è stato un sostegno importante nella campagna provinciale, come dimostrano i dati: dal 27 dicembre 2020 (inizio della vaccinazione) ad oggi il Puv ha vaccinato completamente poco più di 36mila persone e sono state somministrate nel complesso oltre 77mila dosi di vaccino tra prime e seconde dosi (o uniche).

Ricordiamo, inoltre, che nel Distretto è presente un altro Punto vaccinale nella Casa della salute di Bomporto in piazza Matteotti 34.