ROMA (ITALPRESS) – Filippo Ganna si è confermato campione del mondo di ciclismo a cronometro. L’azzurro, 25enne, nato a Verbania, tesserato Ineos, si è imposto nella prova contro il tempo Elite del Campionato iridato su strada, in scena nelle Fiandre. Ganna, già iridato nel 2020, ha chiuso gli odierni 43.3 chilometri, completamente pianeggianti, fra le spiagge di Knokke-Heist e Bruges, in 47’47″83. Alle spalle dell’italiano, secondo e terzo posto per due atleti del Belgio, ovvero Wout Van Aert, del team Jumbo Visma, che ha chiuso in 47’53″20, staccato di 5″37, e Remco Evenepoel, del team Deceuninck QuickStep, in 48’31″17, distanziato da Ganna di 43″34.

“La mia condizione è cresciuta nell’ultima settimana, arrivavo con buone sensazioni ma non sapevo come sarebbe andata”, ha detto Ganna, dopo l’oro odierno. La scorsa settimana, invece, l’azzurro era giunto secondo nella prova a cronometro degli Europei, a Trento.

“E’ molto importante per me aver confermato questa medaglia. C’è molto rispetto con gli altri ciclisti: volevo solo vincere e mantenere la maglia iridata. Mi sono complimentato con i rivali del Belgio, poi ho gioito per questo oro”, ha aggiunto il piemontese.

