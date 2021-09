Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 420.461 casi di positività, 343 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.147 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,4%).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.283.908 dosi; sul totale sono 3.016.263 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 343 nuovi contagiati, 149 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 145 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 159 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,3 anni.

Dei nuovi casi 194 erano pazienti sintomatici, 114 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, nessuno con lo screening sierologico, 20 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 13 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 81 nuovi casi, seguita da Bologna con 48. Poi da Ravenna (42), Parma (39), Rimini (37), Reggio Emilia (33) e Ferrara (25), Piacenza (19). e infine Cesena e Forlì (8) e il Circondario Imolese (3).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.466 tamponi molecolari, per un totale di 5.712.716. A questi si aggiungono anche 18.681 tamponi antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 186 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 393.598. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 13.429. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.975 (-88), il 96,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano due decessi: uno in provincia di Bologna (un uomo di 82 anni di Bologna) e uno nella provincia di Ferrara (un uomo di 83 anni di Cento).

Rispetto a ieri sale sia il numero dei ricoverati in terapia intensiva (+4, per un totale di 45) che quello negli altri reparti Covid, che sono attualmente 409 (+2).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (invariati rispetto a ieri), 5 a Parma (invariato rispetto a ieri), 3 a Reggio Emilia (invariati rispetto a ieri), 7 a Modena (+2 rispetto a ieri), 12 a Bologna (+1), 3 a Imola (+1), 7 a Ferrara (invariato), 1 a Forlì (invariato), 4 a Rimini (invariati rispetto a ieri). Nessun ricovero in terapia intensiva a Cesena e Ravenna.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 26.029 a Piacenza (+19 rispetto a ieri, di cui 5 sintomatici), 31.960 a Parma (+39, di cui 23 sintomatici), 50.729 a Reggio Emilia (+33, di cui 20 sintomatici), 71.211 a Modena (+81, di cui 40 sintomatici), 88.162 a Bologna (+48, di cui 37 sintomatici), 13.416 casi a Imola (+3, di cui 2 sintomatici), 25.433 a Ferrara (+25, di cui 7 sintomatici), 33.047 a Ravenna (+42, di cui 25 sintomatici), 18.305 a Forlì (+8, di cui 5 sintomatici), 21.275 a Cesena (+8, di cui 6 sintomatici) e 40.894 a Rimini (+37, di cui 24 sintomatici).