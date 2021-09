Questa sera intorno alle ore 19 un principio d’incendio ha interessato la mansarda di un appartamento di una palazzina di via sala a Carpi. La coppia residente in via precauzionale è stata trasportata al pronto soccorso per aver respirato fumo. Le fiamme sono state limitate e rapidamente estinte da Vigili del Fuoco e non sono stati rilevati danni alla struttura del fabbricato. I residenti allontanati dalla palazzina sono già rientrati nei loro appartamenti. L’unico interessato dall’incendio è quello al 3 piano dove sono stati riscontrati danni da fumo e ad una parte dell’impianto elettrico.



