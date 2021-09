I carabinieri della stazione di Prignano sulla Secchia, nel corso dei controlli alle persone sottoposte a misure restrittive presso l’abitazione, hanno sorpreso e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 49enne straniero, in violazione degli arresti domiciliari cui era sottoposto dal 2020 per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato sorpreso mentre rientrava alla sua abitazione a bordo della propria autovettura sulla quale aveva apposto targhe contraffatte ed è stato denunciato per evasione e uso di targa falsa.