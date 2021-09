Conclusi i lavori di ripristino della carreggiata e di regimazione delle acque in via Franchetti.

Il progetto riguardava il completamento delle opere di messa in sicurezza di una frana, che hanno comportato la sistemazione della scarpata, la posa di una barriera stradale in acciaio corten e la manutenzione di gran parte del tratto stradale, con opere di drenaggio delle acque superficiali e posa di compattato per tutta la lunghezza del tracciato.

Nei prossimi mesi, nella scarpata accanto al guardrail, verranno inseriti arbusti per consolidare e rinverdire la sponda.

L’importo totale dei lavori ammonta a 61.636euro.