Nuvolosità variabile, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e/o temporale, in mattinata sui rilievi. Nel corso della giornata i fenomeni interesseranno l’intero territorio regionale. Esaurimento delle precipitazioni in serata con schiarite. Temperature minime in lieve diminuzione, con valori tra 17 e 19 gradi nelle città, valori più bassi nelle aree extraurbane; massime stazionarie, generalmente comprese tra 25 e 27 gradi. Venti deboli, di direzione variabile, sulla pianura; da sud-ovest invece sui rilievi con locali rinforzi. Mare poco mosso.

(Arpae)