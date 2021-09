Grazie all’addetto alla sicurezza che ha tampinato il ladro e allertato il 112 dei carabinieri non è andato a buon fine lo “shopping a gratis” di un 37enne che, dopo aver cercato di rubare materiali di micro utensileria dal negozio Obi di Reggio Emilia, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile. Con l’accusa di tentato furto aggravato, i militari reggiani hanno infatti arrestato il 37enne O.S. nato a Bologna e residente a Reggio Emilia posto a disposizione della Procura reggiana.

L’origine dei fatti ieri intorno alle 17.30 quando un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri è stato inviato presso il negozio Obi di via Ferrari a Reggio Emilia, dove l’addetto alla sicurezza aveva fermato, dopo la barriera della casse, un uomo che aveva rubato della merce. I militari giunti nel negozio prendevano in consegna il fermato identificato nel 37enne. Nel corso dei successivi controlli eseguiti, i Carabinieri accertavano che l’uomo occultata materiale di micro utensileria (perni, frese, mollettine, spazzole, cesoie) per un valore di un centinaio di euro che aveva sottratto dagli scafali. Negli uffici il fermato spontaneamente consegnava la refurtiva sottratta che aveva privato dei dispositivi antitaccheggio. Alla luce della flagranza del reato di tentato furto aggravato, l’uomo veniva dichiarato in arresto e posto a disposizione della procura reggiana.