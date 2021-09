Gli investigatori della Squadra Mobile reggiana nella giornata di ieri, 16 settembre, hanno proceduto ad una perquisizione in città alla ricerca di armi. L’attività scaturisce dalle indagini svolte nell’immediatezza del fatto in relazione a due rapine consumate in città, in rapida sequenza, nella giornata di mercoledì 15 settembre, in danno di due cittadini extracomunitari con la minaccia di una pistola che non veniva però brandita.

La visione delle immagini di video sorveglianza, con il valido contributo del Comando della Polizia Locale, hanno consentito di riconoscere, con ragionevole certezza, l’autore della rapina in un soggetto noto agli investigatori in virtù dei precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

La perquisizione effettuata a carico dell’uomo, straniero 40 enne, senza fissa dimora, consentiva di individuare e sottoporre a sequestro dei capi di abbigliamento del tutto analoghi a quelli indossati dall’autore delle rapine ed immortalati dai sistemi di video sorveglianza. Sulla scorta degli elementi raccolti, l’uomo veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di rapina aggravata continuata.