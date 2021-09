Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di una cittadina italiana M.A. cl. ‘91, residente a Reggio Emilia, disoccupata, con precedenti penali e di Polizia. Alle 20.30 la sala operativa ha inviato due equipaggi di Volante in piazza della Vittoria davanti al teatro municipale Romolo Valli per la richiesta di aiuto giunta al 113 da parte di un cittadino tunisino cl. ‘77, domiciliato a Reggio Emilia, il quale riferiva di essere stato accoltellato dalla ex fidanzata.

Sul posto gli operatori notavamo un uomo e una donna che discutevano animatamente. Gli Agenti hanno immediatamente riconosciuto la coppia di ex fidanzati presso la cui abitazione, quando ancora erano conviventi, hanno effettuato numerosi interventi per continue liti con dichiarate percosse reciproche, mai poi seguite da denunce da nessuna delle parti coinvolte.

Alla presenza degli Agenti la donna all’improvviso cercava di colpire l’uomo con un coltello di piccole dimensioni. Nello stesso frangente l’uomo mostrava ai poliziotti i pantaloni sporchi di sangue nella coscia sinistra. Allontanato l’uomo gli uomini della Polizia tentavano di bloccare la donna che, di tutta risposta, in estremo stato di agitazione, tentava di attingere con il coltello i poliziotti. Al seguito la donna aveva anche un cane di media taglia, un Amstaff, e l’intervento quindi risultava ancora più pericoloso. Mentre sul posto interveniva un’ambulanza che provvedeva al trasporto del ferito presso il locale nosocomio (poi dimesso con prognosi di giorni 7 per ferita da taglio), gli Agenti della Polizia di Stato procedevano all’arresto della donna che agli atti d’ufficio risulta essere recidiva.

Dell’avvenuto arresto è stata informata la Procura della Repubblica di Reggio Emilia.