ROMA (ITALPRESS) – Diminuiscono i casi Covid in Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si evince che i nuovi casi registrati sono 4.552 (5.117 il 16 settembre). Questo a fronte di 284.579 tamponi effettuati, che determina un tasso di positività in lieve diminuzione all’1,59%. Lieve decremento dei decessi, 66 (-1), 6.549 i guariti mentre gli attualmente positivi scendono di 2.071 attestandosi su un numero totale di 114.271.

Prosegue anche oggi la tendenza al calo dei ricoveri negli ospedali. Nei reparti ordinari i degenti ospitati sono 3.989 (-29), 525 (-6) si trovano nelle terapie intensive con 34 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 109.757 persone. Sul fronte delle regioni, prima per contagi la Sicilia (602), seguita da Toscana (494), Campania (477) ed Emilia Romagna (473).

(ITALPRESS).