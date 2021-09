I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 47enne pakistano, senza fissa dimora, per furto aggravato. I militari sono stati allertati da personale della sicurezza della “Esselunga” circa il tentativo di allontanamento di un soggetto dal supermercato dove, dopo aver prelevato dagli scaffali 10 bottiglie di whisky, le aveva occultate in uno zaino.

Giunto alle casse ha tentato di pagare solo due bottiglie di birra, espediente già utilizzato la settimana scorsa presso il supermercato “Carrefour”, dove aveva tentato di asportare una cinquantina di scatolette di tonno e un accessorio per la telefonia mobile con l’ausilio di un complice. La refurtiva asportata all’Esselunga, del valore di 181 euro, è stata recuperata dai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno che l’hanno restituita al legittimo proprietario.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 47enne è stato trattenuto in camera di sicurezza. In sede di processo con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato. Il 47enne, condannato a un anno di reclusione e 100 euro di multa è stato rimesso in libertà col divieto di dimora in Bologna e Provincia.