Doppio impegno per il settore giovanile dello Sporting Club Sassuolo nei campionati nazionali.

Sabato prossimo, infatti, due squadre del sodalizio sassolese, l’under 16 maschile e l’under 12 maschile, prenderanno parte alla fase di macroarea del Campionato Italiano, anticamera di quelle che saranno le finali nazionali per l’assegnazione del titolo tricolore.

La formula della macroarea, per entrambe le categorie, prevede un tabellone ad eliminazione diretta, con incontri di sola andata, le avversarie delle formazioni sassolesi sono già note e saranno il Tennis Training (PG) per l’under 16 e il CC Jesi (AN) per l’under 12.

Per l’under 16 maschile saranno a disposizione Federico Bondioli, Mattia Ricci, Gabriele Chiletti e Marco Toschi, agli ordini del capitano e Tecnico Nazionale Francesco De Laurentiis. Sede di gara il Tennis Training di Foligno (PG). Per l’under 12 maschile, agli ordini del Tecnico Nazionale Massimo Nicolini, saranno a disposizione Alberto Nicolini, Mattia Lometti e Leonardo Ballarini. Sede di gara il Tennis Club Perugia.