Il Lions club Albinea Ludovico Ariosto donna un raggio di luce per l’Alzheimer con un concerto d’organo.Con la forza evocativa della musica, il suono di un organo virtuale Hauptwerk, può risvegliare momenti di coscienza, coordinando movimenti del corpo nei malati di Alzheimer. È quel che spigherà il noto maestro d’organo Renato Negri, col concerto per organo virtuale Hauptwerk, martedì, 21 settembre, alle 17.30, al Centro Sociale “I Boschi di Puianello”, donato dal Lions club Albinea Ludovico Ariosto, all’associazione Aima (associazione italiana malati di Alzheimer), aperto alla cittadinanza, ai familiari e i caregivers che li seguono.

Così la presidente del club Lions albinetano, Silvia Grendene:”I Lions club Albinea ‘Ludovico Ariosto’, ha deciso di donare questo concerto d’organo, tenuto da Renato Negri, ad Aima, ai malati di Alzheimer e ai loro caregivers per il mese mondiale dedicato a questa malattia. Vogliamo sensibilizzare la società verso l’Alzheimer e la demenza, che è uno tra i più rilevanti problemi odierni, e promuovere la salute poiché l’ascolto di musica può sortire effetti positivi su comportamento, cognitività, psicologia della persona affetta da demenza, dando serenità a chi lo supporta, portando il nostro corale messaggio: ‘We serve’”.

“L’organo elettronico, col sistema Hauptwerk, permette di muovere tutto il corpo mentre si suona – spiega il maestro d’organo Renato Negri – mi sento molto onorato di poter tenere questo concerto, grazie al club lions albinetano, perché permette di vedere i movimenti che si compiono suonando, di suonare copie virtuali, ad altissima qualità, di numerosissimi organi di tutte le epoche e di tutte le scuole, in modo interattivo, e terapeutico”.

A riconferma, interviene Simonetta Cavalieri, presidente di Aima:” La musicoterapia ha un ruolo privilegiato, per questo è stato attivato un progetto rivolto a pazienti con diagnosi di demenza in provincia. Aima ringrazia il Lions club Ludovico Ariosto, il maestro Negri per questo evento inserito nel ciclo di iniziative di sensibilizzazione del mese mondiale Alzheimer 2021 volto a tenere alta l’attenzione su un problema di enorme rilevanza epidemiologica”. In programma brani musicali di: Charpentier, Albinoni, Pachelbel, Mozart, Purcell, Telemann, Wagner, Bach, Haendel.

Prenotazione obbligatoria e green pass; info: www.aimareggioemilia.it