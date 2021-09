ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi Covid in Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si evince che i nuovi casi registrati sono 5.117, in aumento rispetto al dato di 24 ore fa, quando i nuovi contagi registrati erano stati 4.830. Questo a fronte di 306.267 tamponi effettuati, che determina un tasso di positività in lieve incremento all’1,67%. Lieve decremento dei decessi, 67 (-6), 7.193 i guariti mentre gli attualmente positivi scendono di 2.145 attestandosi su un numero totale di 116.342. Prosegue anche oggi la tendenza al calo dei ricoveri negli ospedali. Nei reparti ordinari i degenti ospitati sono 4.018 (-110), 531 (-9) si trovano nelle terapie intensive con 30 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 113.819 persone. Sul fronte delle regioni, torna ad essere prima per contagi la Sicilia (878), seguita da Veneto (613) e Lombardia (573).

(ITALPRESS).