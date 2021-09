Con gli ultimi ritocchi alla segnaletica orizzontale realizzati in questi ultimi giorni, si sono di fatto conclusi i lavori di riasfaltatura e manutenzione straordinaria realizzati nei mesi estivi in diversi tratti stradali del territorio maranellese, molti dei quali situati nelle frazioni.

Complessivamente gli interventi sono costati 137mila euro e hanno interessato otto strade comunali: Via Mameli, Via Verdi e Via San Donnino a Pozza, Via Fondazza a Gorzano, Via dei Tigli a San Venanzio, Via Fornarini a Torre Maina, Via Giusti e Via Chiesa a Maranello.

I lavori sono stati effettuati per step nei mesi estivi, utilizzando corsie alternate, movieri e segnaletica temporanea in modo da ridurre al minimo i disagi per il traffico e senza mai precludere la circolazione nei tratti coinvolti dai cantieri.

I tratti stradali oggetto dei lavori erano stati individuati dall’Amministrazione comunale a inizio 2021, nel corso della programmazione annuale delle manutenzioni straordinarie. In quest’ultima fase vengono previsti e definiti i futuri interventi in base alle risorse disponibili e secondo valutazioni che tengono conto di criteri quali, ad esempio, il grado di ammaloramento del fondo stradale.