Si intitola “Respirare la foresta” l’iniziativa, che si svolgerà domenica 19 settembre a Montalto di Vezzano, e che è organizzata dall’Ente Parchi Emilia Centrale, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Cai, polisportiva Montalto, Pro Natura, Isde e Consiglio Nazionale delle ricerche.

La giornata sarà dedicata all’esperienza diretta e alla conoscenza delle funzioni preventive e terapeutiche del bosco e dei popolamenti di pino silvestre nell’area ZSC di Monte Duro.

Il ritrovo è previsto per le ore 9 alla polisportiva Montalto, in via dei Miotti 1. Alle 9.15 ci sarà la partenza in direzione Cà di Casino. Dalle 10.15 alle 12 via all’esperienza in foresta con Francesca Meneguzzo (Cnr), Giuliano Cervi e Patrizia Garberi (psicoterapeuta). Alle 12,15 è prevista la visita all’azienda di Cà di Casino. Seguirà il rientro alla polisportiva per il pranzo a prezzo convenzionato, previa prenotazione. Alle 14.30 verrà illustrata l’importanza degli ecosistemi forestali rispetto alla stabilità e sicurezza della vita umana.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 di venerdì 17 settembre. E’ possibile iscriversi on-line al link http//bit.Iy/prenotaEventiParchiEC, o scrivere a ppcollinareggiana@parchiemiliacentrale.it.

L’evento sarà a numero chiuso e i partecipanti saranno accompagnati da Gae autorizzate e dalle Guardie volontarie ambientali di Pro Natura Reggio.

Per informazioni contattare i Parchi Emilia Centrale ai numeri 0522.627902 o al 339.2416787.