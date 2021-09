Ieri pomeriggio i carabinieri di Carpi e Soliera hanno arrestato in flagranza di reato un trentasettenne della provincia di Reggio Emilia, che dopo essersi introdotto in un supermercato di Soliera si è impossessato di prodotti alimentari ed alcolici per un valore totale di circa 2000 €.

Scoperto, al fine di guadagnarsi la fuga ha usato violenza nei confronti del personale addetto alla vigilanza. Sul posto sono intervenuti i militari che, una volta ricostruito l’accaduto, anche grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza, lo hanno dichiarato in arresto con l’accusa di tentata rapina impropria.