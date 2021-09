Il 15 settembre 2021 ore 18 in diretta sulla pagina Facebook “Empori Solidali Emilia Romagna” e sull’omonimo canale YouTube, si terrà il IV Festival degli Empori Solidali dell’Emilia Romagna.

24 Empori Solidali aderiscono attualmente alla rete degli empori dell’Emilia Romagna – in provincia di Modena ci sono Portobello in città, Il Pane e le Rose a Soliera, Cortile Solidale a Medolla, Il Melograno a Sassuolo, Eko nell’Unione Terre di Castelli, Ohana nel Frignano e Piccola Bottega Solidale a San Cesario -, altri sono in procinto di aprire o in fase di progettazione. Nel 2020 sono stati raggiunti 5.383 nuclei familiari e 18.159 persone, di cui 5.452 minori. Numeri che risentono in misura significativa dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, durante la quale gli empori solidali sono quasi sempre rimasti aperti e operativi, rivedendo le modalità organizzative nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Di questo e di progetti di contrasto alla povertà non solo in regione, ma anche nel resto d’Italia, si parlerà il 15 settembre alle ore 18, nell’ambito del IV Festival degli Empori Solidali dell’Emilia Romagna, che quest’anno si terrà on line.

Gli Empori non sono solamente piccoli supermercati in cui è possibile reperire beni di prima necessità, ma anche e sempre più spesso luoghi nei quali i beneficiari possono trovare servizi di accompagnamento a 360 gradi, con un’attenzione particolare alle relazioni e a valorizzare le persone anche in un momento di difficoltà. Vengono infatti offerte opportunità formative, orientamento al lavoro e consulenze sul tema della gestione del bilancio familiare, consumo consapevole, promozione della cittadinanza attiva.

Il festival fa parte del progetto “Da recupero alimentare a valore aggiunto comunitario” finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Il programma completo:

Recupero alimentare: risorsa preziosa per il contrasto alla povertà

Intervengono:

Elly Schlein – Vicepresidente Regione Emilia Romagna Don Marco Pagniello – Caritas Italiana, Chiara Lodi Rizzini – Percorsi di Secondo Welfare, Laura Venturi – Dirigente Area Sviluppo Sociale Città Metropolitana di Bologna, Giuseppe Antonio Panzardi – Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna

Gli Empori Solidali dell’Emilia Romagna in tempo di pandemia: riorganizzarsi per essere presidio e punto di riferimento comunitario

Intervengono: Enrica Morlicchio – Università degli Studi di Napoli Federico II

Emporio Il Mantello Ferrara, Emporio Lesignano (Pr), Emporio Il Pane e le Rose Soliera (Mo), Emporio Case Zanardi Bologna, Empori della Romagna

Uniti contro lo spreco: uno storytelling nazionale

Alcune realtà italiane raccontano la loro esperienza di contrasto alla povertà

Emporio Alba, Emporio Jesi, Emporio Gorizia, Emporio Amalfi Emporio Sassari

Per informazioni: www.emporisolidaliemiliaromagna.it – info@emporisolidaliemiliaromagna.it