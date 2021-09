Saranno protagoniste le donne ribelli e fuori dal coro, domani 15 settembre a Bologna, nell’Anfiteatro del parco di Villa Spada (ingresso al Parco da via Saragozza angolo via di Casaglia), per un nuovo doppio appuntamento con “Feminologica”, la rassegna di teatro civile al femminile promossa e organizzata da Youkali APS e diretta da Simona Sagone, inserita in Bologna Estate 2021 e nell’ambito del progetto “Donne fuori dall’angolo 2”.

Alle 19.00, storie di donne che stanno cambiando il mondo anche per tutte le altre donne del futuro, all’incontro “Donne per le donne” a cura di UDI Bologna, con Katia Graziosi, Presidente UDI Bologna, e Marta Tricarico, avvocata. Si parlerà anche dell’obiettivo 5 dell’agenda 2030 per raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione femminile. L’incontro è a ingresso gratuito.

Alle 21.00, “Ribelli: donne fuori dal coro” è il titolo dello spettacolo interpretato da Luisa Vitali, Erica Salbego e Diletta Rocca dell’Ass. Rimacheride. Racconteranno una Storia diversa da quella solitamente narrata, riprendendo le parole di Vittoria Giunti, la prima sindaca donna (eletta nel 1956 in Sicilia): «…la storia è fatta, non solo dai condottieri, dai leaders, ma da chi non avrà mai il proprio nome ricordato dai libri di Storia. In quegli anni la storia fu fatta dai vostri padri, dai vostri nonni, dalle vostre madri, dalle vostre nonne…». Molte furono le donne che attraverso le loro scelte, le loro azioni, e senza tanti clamori, influenzarono e cambiarono il corso della storia. Ambientato in un’ipotetica radio, lo spettacolo parla di alcune di queste donne, raccontandone di alcune la storia, di altre le gesta.

***************************

Info e biglietti

Punto ristoro ingresso Villa Spada a cura di “Villa tessuti culturali”. Libri al femminile in collaborazione con Libreria Trame.

In caso di pioggia gli eventi verranno rimandati alla data indicata tra parentesi senza variazione di orario. La decisione della sospensione verrà segnalata dalle ore 18:00 sulla pagina facebook “Feminologica”. Le prenotazioni effettuate, salvo disdette, verranno automaticamente spostate alla data alternativa

Ingresso spettacoli/reading ore 21:00: 10€

Incontri ore 19:00: gratuiti

Prenotazione obbligatoria: 3334774139, info@youkali.it

Modalità di pagamento spettacoli/reading:

-Bonifico Bancario sul conto dell’Associazione Culturale Youkali APS: (Emil Banca IT53G0707202409000000131803, almeno 2 gg prima dell’evento. Causale: Nome e Cognome di ogni partecipante, data e titolo spettacolo scelto)

-paypal (info@youkali.it causale: come per bonifici)

Consulta le modalità di accesso alla rassegna per rispetto protocolli Covid anche su www.youkali.it – Facebook: Pagina “Feminologica” e “Associazione Culturale Youkali”