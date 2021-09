ArteDanza srl e il Teatro EuropAuditorium di Bologna comunicano che, a causa del prolungamento delle norme sui teatri legate all’emergenza Covid-19, lo spettacolo Roberto Bolle and Friends, in programma il 18 e il 19 aprile 2020, e già rinviato al 2, 3 e 4 marzo 2021 e al 3, 4 e 5 ottobre 2021, deve essere ancora una volta riprogrammato in data da definirsi nell’arco della stagione 2021/2022.

Le nuove date dello spettacolo verranno comunicate nei prossimi giorni. I biglietti già acquistati in precedenza saranno validi per le nuove repliche.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Per maggiori informazioni: 051.372540 – info@teatroeuropa.it.