La Direzione dell’Azienda USL informa che, anche questa settimana, è possibile per studenti (12-19) e personale scolastico recarsi, ad accesso diretto, cioè senza prenotazione, agli ambulatori vaccinali nei seguenti orari:

Distretto di Castelnovo ne’ Monti, Centro Prelievi dell’Ospedale Sant’Anna, accesso diretto per studenti e personale scolastico dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato. Domenica 19 settembre il centro vaccinale sarà chiuso.

Distretto di Correggio, Centro Prelievi del Distretto di Correggio, accesso diretto per studenti e personale scolastico dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. Domenica dalle ore 8.00 alle 13.00. Il 15 settembre il Centro Prelievi sarà chiuso.

Distretto di Guastalla, Palazzo Greppi sarà chiuso nelle giornate del 15 e 17 settembre. Accesso diretto per studenti e personale scolastico dalle ore 8.00 alle ore 15.30 giovedì. Sabato e domenica dalle ore 8.00 alle 13.00.

Distretto di Montecchio, Centro Prelievi dell’Ospedale Franchini, accesso diretto per studenti e personale scolastico dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato. Domenica dalle ore 8.00 alle 13.00.

Distretto di Reggio Emilia. Accesso diretto all’Ente Fiere per studenti e personale scolastico dalle ore 8.00 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì. Sabato e domenica dalle ore 8.00 alle 13.00.

Distretto di Scandiano, Accesso diretto all’Ente Fiera per studenti e personale scolastico dalle ore 8.00 alle ore 15.30 di martedì, mercoledì, venerdì, sabato. Domenica 19 settembre il centro vaccinale sarà chiuso.

La Direzione dell’Azienda USL informa inoltre che, tenendo conto dell’attuale andamento della campagna vaccinale e delle ipotesi di programmazioni future per la terza dose, in via di definizione, saranno progressivamente chiuse le seguenti sedi vaccinali:

Distretto di Castelnovo ne’ Monti, viene sospesa l’attività al Parco Tegge di Felina.

Distretto di Correggio, viene sospesa l’attività alla Casa della Salute di Fabbrico a partire dal giorno 15 settembre.

Distretto di Montecchio, dal 15 settembre, in accordo con il Sindaco, sarà sospesa l’attività del punto vaccinale della Casa del Teatro.