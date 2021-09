Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, in occasione della sesta edizione di “Viaggio a Gualtieri” (rassegna culturale di spettacoli, concerti, proiezioni, aperture straordinarie, visite guidate, enogastronomia) si prepara per un evento straordinario. Il 18 settembre alle ore 22 Andrea Loreni compirà una traversata su una cavo sopra Piazza Bentivoglio, dal Salone dei Giganti sino all’orologio della Torre Civica: 100 metri di cammino nell’aria, fino a 20 metri di altezza. Andata e ritorno a segnare una via dove nessuno avrebbe mai pensato ce ne potesse essere una.

Il funambolo, il suo bilanciere, il cavo di acciaio teso sull’abisso a creare un sottile suolo ad altezze vertiginose, sono il simbolo del comune cammino umano. Un azzardo straordinario. Un atto di bellezza pura ed estrema, capace di valorizzare la monumentale meraviglia di Piazza Bentivoglio.

Ad accompagnare l’impresa di Andrea Loreni, l’attore e regista Silvio Castiglioni leggerà brani tratti dal romanzo All’insegna del Buon Corsiero di Silvio D’Arzo, dedicato alla misteriosa figura di un funambolo nell’Emilia del ‘700.

L’evento è offerto dal Comune di Gualtieri nel contesto di Viaggio a Gualtieri 2021, con la collaborazione organizzativa di Teatro Sociale di Gualtieri e del Festival Tutti Matti per Colorno.

Andrea Loreni, torinese classe 1975, unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. Negli anni Novanta si laurea in Filosofia teoretica presso l’Università di Torino, inizia a praticare teatro di strada e ad approfondire le arti di strada alla Scuola FLIC della stessa città, per poi specializzarsi in tecniche di circo contemporaneo al Circus Space di Londra. Ha stabilito il record italiano di camminata su cavo (250 metri di lunghezza, a un’altezza di 90 metri da terra), tra i colli di Penna e Billi in Romagna. Tra le sue imprese più spettacolari: una traversata di 220 metri sul fiume Adda, una traversata con un’altezza massima di 160 metri tra i picchi di Rocca Sbarua (Torino), una traversata a 26° di inclinazione – da 0 a 30 metri – a Lodi. È formatore per atenei e aziende, cui propone laboratori teorici ed esperienziali sulla gestione del disequilibrio, del cambiamento e sull’accoglienza della paura del rischio. Ospite di diverse trasmissioni televisive, tra cui Vertigo gli abissi dell’anima, SuperQuark Speciale Equilibrio e ITTEQ! (Japan TV), protagonista del video musicale di Niccolò Fabi per la canzone “Solo un uomo e funambolo su cavo infuocato” nella scena finale del film di Matteo Garrone “Il Racconto dei Racconti”, è inoltre autore di “Zen e funambolismo” e di “Breve corso di funambolismo per chi cammina col vento. Sette passi per attraversare la vita”.

La partecipare all’evento, con ingresso a offerta libera, prevede la prenotazione obbligatoria: www.viaggioagualtieri.it/prenotazioni / tel. 3291356183 (lun-ven dalle 18.00 alle 20.00). In caso di maltempo lo spettacolo verrà posticipato a domenica 19 settembre alle ore 20.00.

Info Teatro Sociale di Gualtieri 329-1356183 / www.teatrosocialegualtieri.it