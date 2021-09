Con il marito ed alcuni amici stava effettuando una escursione in zona Castel D’Aiano, sull’Appennino bolognese. Il gruppo, partito dalle grotte di Labante era diretto alla Torre di Nerone. Durante il ritorno la donna, 60enne residente a Casalecchio di Reno, in un tratto di sentiero impervio è scivolata procurandosi un doloroso trauma alla gamba. Erano circa le 15 quando sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è stata inviata l’ambulanza e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale. La donna è stata raggiunta dai tecnici che, dopo averla immobilizzata, l’hanno posizionata sulla barella portantina e trasportata fino alla strada carrozzabile dove ad attendere c’era l’ambulanza che l’ha poi trasferita all’ospedale di Porretta per accertamenti.



