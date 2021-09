Il concerto di Morgan previsto per sabato 18 settembre all’Arena del Lago di Ponte Alto è stato cancellato a causa di un impegno radio televisivo dell’artista. I biglietti che erano già stati venduti in prevendita saranno rimborsati. Chi aveva effettuato l’acquisto alla Festa ha tempo fino al 19 settembre per recarsi alla biglietteria dell’Arena del lago e ottenere il rimborso. Chi invece aveva comprato il biglietto online può richiedere la restituzione del denaro direttamente sul sito dove aveva fatto l’acquisto.

Sabato 18 settembre la Festa de l’Unità provinciale di Modena ospiterà comunque uno spettacolo che verrà comunicato a breve.