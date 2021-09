Nel pomeriggio sono partiti per una passeggiata dalle Polle in direzione Passo del Lupo, ma giunti in prossimità della seggiovia “Esperia” hanno perso l’orientamento finendo dentro un impluvio e non riuscendo più a muoversi. Allertati i soccorsi, il 118 ha inviato sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone con due squadre. I due dispersi, un uomo di 41 anni residente a San Pietro in Casale e una donna di 26 anni residente a Bologna, senza non poche difficoltà sono stati raggiunti e riaccompagnati al parcheggio, sani e salvi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013