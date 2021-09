MONZA (ITALPRESS) – Valtteri Bottas vince la sprint qualifying del Gran Premio d’Italia, 14esima tappa del Mondiale di Formula 1 2021. Il pilota finlandese della Mercedes conquista i tre punti in palio ma domani, a scattare dalla pole position di Monza, sarà Max Verstappen, oggi secondo, visto che Bottas dovrà scontare diverse posizioni di penalizzazione per la sostituzione della power unit e finirà in fondo alla griglia. L’olandese della Red Bull, che conquista anche due punti e allunga in classifica a +5 su Lewis Hamilton (quinto dopo una partenza disastrosa), sarà affiancato in prima fila da Daniel Ricciardo. In seconda fila l’altra McLaren di Lando Norris e lo stesso Hamilton, in terza le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che hanno chiuso rispettivamente in sesta e settima posizione.

(ITALPRESS).