VENEZIA (ITALPRESS) – Grande successo al Festival del Cinema di Venezia 2021 per la presentazione del film “Senza Fine” al Casinò del Lido di Venezia come Evento Speciale nella Selezione Ufficiale delle Giornate degli Autori.

Il film dedicato alla figura artistica di Ornella Vanoni, nato da un soggetto scritto da Elisa Fuksas e Monica Rametta e diretto dalla stessa Elisa Fuksas, è stato prodotto da Moreno Zani e Malcom Pagani di Tenderstories, da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside e Indiana Production.

La pellicola è ambientata in una località termale senza tempo, in cui la Vanoni si racconta allo specchio attraverso gli incontri, gli amici, l’energia, la musica, la passione e l’ispirazione di una delle celebrità più iconiche della musica italiana.

“E’ un film unico nel suo genere ed è un progetto davvero interessante. Essere a Venezia è un segno importante che ci rende orgogliosi del nostro lavoro. L’industria del cinema italiano ha sofferto molto in questo periodo di pandemia, ma siamo fiduciosi nella ripartenza di un settore strategico per il Paese, capace di regalare emozioni e sogni alle persone”, hanno dichiarato Moreno Zani e Malcom Pagani di Tenderstories.

“Così nasce questo film che è la ricerca della giusta distanza per raccontare Ornella Vanoni: interprete, attrice, madre, figlia, donna. Fragilità, coraggio. Allegria. Tanta musica. Oggettività e intimità si rincorrono, il film che ho in mente e quello che mi suggerisce, dialogano una lingua a tratti limpida a tratti impossibile, producendo un terzo film che comprende entrambi”, afferma la regista Elisa Fuksas, a cui le Giornate degli Autori hanno assegnato il Premio SIAE al Talento Creativo.

L’ufficio stampa del film è stato curato da Ital Communications di Attilio Lombardi.

(ITALPRESS).