A causa dell’epidemia Covid il Museo della Ceramica di Spezzano di Fiorano ha rimodulato le proposte educative per la scuola: operatori museali, ceramisti e animatori si recheranno infatti nelle scuole per svolgere le loro attività. Tali progetti sono rivolti ad una singola classe. Questi prevedono una lezione con immagini e laboratori di ceramica svolti in classe, e ciascuno durerà 2 ore e 30 minuti circa.

È possibile in alternativa richiedere che l’attività sia svolta al Museo della ceramica – Castello di Spezzano. Ciò prevede visita guidata e laboratorio di ceramica in spazi dedicati, in assoluta sicurezza (se la situazione pandemica lo renderà necessario, sarà possibile spostare l’attività in classe).

I progetti possibili sono: a) Neolitico. La cultura di fiorano; b) Età del bronzo. La vita nella Terramara; c) Età del ferro. Gli etruschi e l’oriente; d) Cosa c’era dentro quel vaso?; e) Età romana. Dentro una villa urbano rustica; f) Viaggio nelle tecniche decorative della ceramica; g) Le fornaci per laterizi.

Sempre come conseguenza al Coronavirus, sono state riprogettate anche le proposte educative per la scuola dell’infanzia, che constano in narrazioni teatrali con burattini. Con l’attività “Racconti dal Castello di Spezzano” gli animatori svolgono lo spettacolo in classe, attraverso l’uso di burattini quali rappresentazioni degli abitanti del castello.

I progetti tra cui poter scegliere sono: a) Le storie della balia Parisina (sezione 3 anni); b) Le storie della cuoca Adalgisa (sezione 4 anni); c) Le storie del giullare Cirillo (sezione 5 anni)

Per entrambi i progetti educativi (scuola primaria o dell’infanzia) è possibile prenotare tramite la mail castellospezzano@gmail.com inviando la Scheda di adesione rintracciabile sul sito; per essere poi richiamato dagli organizzatori. Il costo attività: lezione/visita + laboratorio di ceramica € 4,00 a partecipante; del tutto gratuito invece per le scuole del territorio comunale. Per informazioni: 335/440372.