Torna, dopo un anno di assenza forzata dovuta all’emergenza sanitaria, la rassegna di musica, poesia e azioni sceniche promossa a Sasso Marconi dall’Associazione culturale ‘Le Nuvole’ con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Giunta alla 6ª edizione, la rassegna parte il 14 settembre e prosegue ogni martedì fino al 26 ottobre: in tutto sette serate di musica live dedicate alla canzone d’autore, al jazz e alle nuove proposte all’interno della Sala comunale “Renato Giorgi”, nel centro cittadino.

Un cartellone predisposto grazie all’appassionato lavoro de ‘Le Nuvole’ per sviluppare un originale racconto tra musica e teatro e dar voce alla migliore produzione indipendente del territorio regionale, con un occhio di riguardo alle più coraggiose esperienze bolognesi, come nella tradizione de ‘Le Nuvole’.

“Ripartiamo con grande entusiasmo, con una rassegna ricca di sguardi d’autore che ha come filo conduttore la canzone, declinata nella molteplicità dei registri stilistici e della performance” – commenta Danilo Malferrari, presidente dell’Associazione ‘Le Nuvole’ – e comprende concerti acustici, jazz e rock, musica popolare e teatro canzone, forma d’arte cui siamo particolarmente affezionati. Un cartellone ricco ed eterogeneo che speriamo possa incontrare il gradimento del pubblico: grazie a chi ci vorrà seguire in questo percorso e un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale e al Sindaco Roberto Parmeggiani, che hanno sempre appoggiato le nostre iniziative”.

“Sosteniamo con piacere le iniziative di qualità promosse dalle associazioni locali nella convinzione che siano un valore aggiunto per la nostra città e un’occasione per ampliare e integrare la proposta culturale e di intrattenimento messa in pista dall’Amministrazione comunale”, afferma il sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani. “La rassegna di musica, poesia e azioni sceniche de ‘Le Nuvole’ rientra a tutti gli effetti in questo genere di iniziative: il ritorno di un appuntamento che offre a cittadini e appassionati la possibilità di ascoltare buona musica e vedere artisti esibirsi dal vivo in un contesto informale come quello di una piacevole serata tra amici, è certamente una buona notizia”.

6ª Rassegna di musica, poesia e azioni sceniche

Il programma comprende la presentazione live on stage di produzioni discografiche inedite (Se Sto Qui di Mirco Menna, Italian Kidd di Alex Savelli e Ivano Zanotti) e multimediali (il libro + CD L’Onda Storie Italiane di uomini e chitarre con Antonio Stragapede), concerti tra acustico, dada rock e jazz (Foinix di Angela Finotello con anteprima del nuovo singolo, Canzoni alla radio di Luca Fattori e Alessandra Mostacci e la Jazz Night con il trio Corti, Pizzuti, Vignali), e serate di teatro canzone, con il primo spettacolo dedicato al leggendario songwriter Tim Hardin (Long Tall Timmie che sapeva tutto dell’amore di Mauro Eufrosini, con Roberto Menabò).

Gli appuntamenti dell’edizione 2021

• 14 settembre – Foinix, Angela Finotello Tour Acustico

• 21 settembre – Se Sto Qui, Mirco Menna

• 28 settembre – L’Onda. Storie Italiane di uomini e chitarre, Antonio Stragapede

• 5 ottobre – Long Tall Timmie che sapeva tutto dell’amore, Mauro Eufrosini, Roberto Menabò

• 12 ottobre – Canzoni alla radio, Luca Fattori e Alessandra Mostacci

• 19 ottobre – Jazz Night, Corti, Pizzuti, Vignali

• 26 ottobre – Italian Kidd, Alex Savelli e tanti ospiti

Inizio spettacoli: ore 21.15

Sala comunale Renato Giorgi

(accesso da via del Mercato e da Piazza dei Martiri)

Ingresso gratuito con Green Pass

Posti limitati, prenotazione consigliata al n. 339 2309012