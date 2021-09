Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’ex premier e presidente della Commissione europea Romano Prodi saranno ospiti alla Festa de l’Unità provinciale di Modena sabato 11 settembre. Durante l’incontro, previsto nella Sala dibattiti alle ore 21.00, saranno intervistati dal giornalista de La Stampa Fabio Martini e verrà presentato il libro di Bonaccini “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro”.

Alle 21.00, nello Spazio cultura, Enrico Silvestri presenta il suo libro “Tsunami celebrale… ma che strana cosa”, con lui interverrà la logopedista Claudia Budriesi, mentre Elena Manfredi leggerà parti del libro.

Dalle 20.00 alle 23.00 sarà aperto il Play Park con giochi e laboratori per grandi e piccoli.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.00 con lo show di burattini “Le farse della tradizione”, portato in scena da Massimiliano Venturi.

Alle 21.30 all’Arena del lago arrivano gli Extraliscio, la band capace di lanciare il liscio nel futuro e di portare il punk nelle balere. Con loro, la musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre, l’elettronica, il rock e il pop in un’esplosione di suoni, ironia, gioia e leggerezza. Gli Extraliscio nascono dall’incontro tra Mirco Mariani e Moreno il Biondo grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo. Da lì prende forma l’idea di innestare sulle radici della musica folcloristica romagnola tradizionale, nuovi suoni e nuovi arrangiamenti fino a creare un cortocircuito tra mondi e tra generazioni. A Mirco e Moreno si aggiunge poi ‘La voce di Romagna’ Mauro Ferrara. Al momento il trio sta portando in tourneé l’ultimo album “E’ bello perdersi” uscito in occasione del 71esimo Festival di San Remo a cui hanno partecipato lo scorso marzo. Lo spettacolo è gratuito ma è necessario prenotare i biglietti sui siti www.boxerticket.it o www.vivaticket.com. I posti sono numerati e nominali. Per accedere alla Festa è necessario il green pass.