Il gruppo “Onde Sonore” è pronto a suonare in Piazza Mazzini alle ore 21.00, sulle note dei Queen e dei migliori artisti italiani.

Il gruppo nasce nell’ambiente dell’oratorio di Pieve di Guastalla nell’anno 1967 con il nome “UNNI” e si esibisce inizialmente alla festa della sagra di Pieve e della vicina San Rocco.

Negli anni 1968-69-70 con il nuovo nome “ONDE SONORE” inizia ad esibirsi presso i locali da ballo della zona provincia e dintorni in occasione dei giorni festivi suonando nei pomeriggi e serate danzanti con repertorio di musica italiana di gruppi e cantanti in voga all’epoca (Equipe 84 – Dik Dik – Camaleonti – New Trolls).

Nel 1971 cambiando repertorio e avvicinandosi alla musica straniera, in particolare al repertorio del gruppo inglese dei Jetrho Tull, chiude con le esibizioni nei locali da ballo ed inizia ad esibirsi in concerti presso sale e teatri, per musica d’ascolto.

Nel 1973 il gruppo si scioglie causa partenza per il servizio militare da parte di alcuni membri del gruppo.

A distanza di 16 anni nel 1989 dopo diverse esperienze musicali individuali da parte dei singoli componenti, il gruppo si riunisce, presentandosi con un repertorio vario di musica straniera in particolare riferito alla musica dei Pink Floyd con qualche iniziale sporadica esibizione in zona per serate di musica d’ascolto.

Nel 1992 inizia ad avvicinarsi al repertorio dei “Queen” di Freddy Mercury e da allora si presenta come una delle prime Cover Band italiane del famosissimo gruppo inglese; dal 1992 ad oggi il gruppo si è esibito in diversi concerti tributo ai “Queen” presso locali, feste e piazze oltre che in provincia e dintorni anche in varie parti d’Italia da ricordare in particolare concerti in Sardegna località Costa Smeralda- Baja Sardinia, Pescara, Casoni a tutta birra, Taneto di Gattatico “Fuori Orario”, Rubiera “Matterello”.

Il 25 Aprile 2013 scompare prematuramente una delle figure storiche molto nota e amata dal popolo guastallese, nonché uno dei fondatori del gruppo: EUGENIO MAGNANI. Al suo posto oggi suona la ‘sua’ batteria VALERIO MARIANI

Formazione attuale del gruppo: LORENZO MORI – VOCE, MIRCO BASSOLI – CHITARRA, CLAUDIO CAGLIARI – BASSO, MATTEO BERTOLOTTI – TASTIERE, VALERIO MARIANI – BATTERIA, ELISA INCERTI – VOCE.

Evento ad accesso gratuito. E’ consigliata la prenotazione ed è necessario mostrare il Green Pass.

*********

Nell’ambito della rassegna “Musica intorno al fiume”, domenica 12 settembre ore 17.00, presso la basilica romanica di Pieve di Guastalla, Elevazione spirituale, concerto per organo e a seguire S.Messa.

*********

Sempre domenica 12 settembre alle ore 16.30 la Chiesa di San Francesco ospiterà i burattini del Teatrino dello Sguardo con “Mingone e la stoffa preziosa” una favola di tradizione popolare, ideata e realizzata da Sara Goldoni.

Mentre continua la mostra di burattini, documenti e fotografie della collezione di Dimmo Menozzi e Rosa Stecco, maestri a, burattinai in Guastalla nella ex chiesa di San Francesco.