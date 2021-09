Non si fermano le azioni formative a sostegno del Distretto messe in campo dal progetto Carpi Fashion System: dopo gli incontri sul progetto sostenibilità, la seconda metà di settembre sarà caratterizzata dall’avvio di altri tre corsi di formazione realizzati insieme a ForModena.

Ampia la gamma degli argomenti trattati, per formare figure professionali tanto peculiari quanto differenti: dalla filiera del riciclo, al via martedì 14 settembre, con un’attenzione particolare a responsabilità, problematiche, certificazioni e normative sia in UE che negli USA, per un totale di 15 ore; alla creazione delle collezioni moda, da giovedì 16 settembre per 40 ore, con una formazione specifica su tutte le fasi, di ricerca tendenze, ideazione e progettazione; per finire con l’avvio, martedì 28 settembre, del corso di modellistica CAD con LectraSystem, della durata di 50 ore complessive.

Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede di ForModena a Carpi, in via Marx 131/c.

Per iscrizioni e informazioni inviare una e-mail a info@formodena.it o telefonare al numero 059.699554.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.