Riccardo Cavicchioli, imprenditore della ‘Imballaggi Cavicchioli’ è stato confermato alla presidenza di Lapam Carpi nel corso del congresso della sede. Cavicchioli è stato eletto dal consiglio a sua volta votato nel corso dell’incontro degli associati.

Tanti i temi trattati: “Nei prossimi anni Carpi vedrà la nascita di alcune significative realizzazioni come ad esempio il nuovo ospedale e un polo universitario, entrambi elementi che potranno costituire importanti asset di sviluppo per la città, sia sul versante economico che sociale – ha sottolineato Cavicchioli -. Se a ciò si aggiungono il progetto di riqualificazione complessivo del centro storico e il completamento di alcuni progetti strategici attesi da tempo, penso alla riprogettazione del casello autostradale e al completamente della tangenziale verso Fossoli, si può capire come nei prossimi anni Carpi cambierà volto. Come Lapam vogliamo partecipare al confronto avviato per la redazione del nuovo PUG a valenza sovracomunale. Intendiamo – prosegue il presidente Lapam Carpi – essere presenti e portare il nostro contributo nelle occasioni di confronto che necessariamente si andranno ad aprire, oltre che di vigilare affinchè i tempi dei progetti non si dilatino oltre misura”. Altro tema che il nuovo consiglio direttivo ha messo a fuoco è l’appoggio convinto al progetto Carpi Fashion System che in questi anni, con il sostegno della Fondazione Cassa Risparmio Carpi, ha portato avanti importanti iniziative a favore del comparto moda, a partire dalla realizzazione dell’evento espositivo Moda Makers. Durante il congresso è stata registrata una condivisione unanime sul ruolo svolto da Lapam in questi difficili e lunghi mesi caratterizzati dalla pandemia nel sostegno alle imprese, specialmente ai comparti che più hanno sofferto.

“Il consiglio è stato parzialmente rinnovato, con l’ingresso di nuove categorie d’impresa, questo è un dato particolarmente significativo”, ha concluso il presidente Lapam Carpi. Ecco tutto il nuovo consiglio direttivo di Carpi : Riccardo Cavicchioli riconfermato presidente (Imballaggi Cavicchioli), Federico Poletti (Staff Jersey), Roberto Guaitoli (Collezioni), Elisabetta Goldoni (Cermag), Luigi Lamma (Arbor Carpensis), Claudio Boccaletti (Costruzioni Boccaletti), Fabrizio Stermieri (Paola Davoli), Enzo Branchini (Passamanerie Mazzocchi), Enrico Gasparini Casari (Fashion Dog), Paolo Leporati (Ledatex).