A partire da giovedì 16 settembre, nello spazio esterno della Casa dei Giochi di Fiorano Modenese (in via Don Messori 5) verranno proposti divertenti e appassionanti laboratori per bambini da 1 a 3 anni.

Le attività si svolgeranno il martedì, il giovedì e il venerdì mattina, dalle 10 alle 12, e saranno riservate ai bambini non iscritti ai nidi comunali, purché accompagnati da un adulto. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo di iscrizione al link rintracciabile sul sito del Comune. Le iscrizioni tramite altri canali (telefono, mail, ecc.) non saranno accettate.

Le attività sono gratuite e a numero chiuso, con un massimo di 4 bambini (e un adulto). Gli adulti che intendono partecipare dovranno essere in possesso di Green Pass valido.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Istruzione tramite la mail scuola@fiorano.it o il numero 0536 833407.