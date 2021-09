Jack Miller chiude al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Aragona, tredicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2021, in programma questo fine settimana al MotorLand Aragón, nei pressi di Alcañiz. Veloce già al termine della FP1 di questa mattina, chiusa in quinta posizione, il pilota australiano del Ducati Lenovo Team ha saputo confermare la sua buona forma sul tracciato spagnolo, segnando il miglior tempo al termine della giornata in 1:47.613 con la gomma morbida, durante i minuti finali della FP2 di questo pomeriggio.

Anche Pecco Bagnaia chiude soddisfatto la sua prima giornata di lavoro al MotorLand Aragón, nonostante una piccola scivolata durante i minuti iniziali del secondo turno. Il pilota piemontese ha ottenuto il sesto tempo complessivo (1:48.032), chiudendo a 419 millesimi dal compagno di squadra. Grazie alle buone sensazioni di oggi, Bagnaia è fiducioso di potersi migliorare ancora nel turno di FP3 di domani mattina, prima delle qualifiche ufficiali del GP d’Aragona, in programma nel pomeriggio a partire dalle 14:10 locali, al termine della FP4.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 1° (1:47.613)

“Questo è sicuramente il miglior modo per iniziare il fine settimana ed è un risultato che infonde fiducia. Abbiamo trovato la pista in buone condizioni fin da subito e, sinceramente, ne sono rimasto sorpreso. Vista la pioggia caduta ieri notte e la polvere presente in pista mi aspettavo un asfalto molto più scivoloso, ma invece il tracciato si è rivelato subito veloce e il grip dell’asfalto ci ha permesso di spingere immediatamente. Questa mattina, con le gomme usate, sono riuscito ad avere un buon ritmo mentre non sono troppo soddisfatto del mio passo di questo pomeriggio. Nella FP2 abbiamo fatto alcune prove che forse ci hanno fatto prendere una direzione sbagliata ma, una volta ritornati al setup del mattino, sono riuscito a ritrovare il mio ritmo. Ci sono ancora alcuni aspetti sui quali possiamo lavorare, ma in generale siamo messi bene. Ora l’obiettivo è continuare ad essere veloci: ci sono molti piloti competitivi qui ad Aragón, perciò sarà importante riuscire a migliorarsi con costanza, per poter essere tra i protagonisti anche in gara domenica”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 6° (1:48.032)

“Sono davvero contento del risultato ottenuto in questa prima giornata al MotorLand Aragón. L’anno scorso noi piloti Ducati abbiamo faticato davvero molto su questo tracciato, mentre quest’oggi siamo riusciti ad essere veloci fin da subito, il che dimostra che è stato fatto un ottimo lavoro sulla nostra Desmosedici GP. Abbiamo già una buona base di setup e nelle due sessioni di oggi abbiamo provato diverse tipologie di gomme, meno la dura anteriore, riuscendo ad essere competitivi con tutte. Sono soddisfatto del lavoro svolto in questa prima giornata e sono fiducioso di poter fare bene anche in qualifica domani”.