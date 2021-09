Ieri, 9 settembre, il Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) dell’Arma

dei Carabinieri – Nucleo TPC di Bologna – e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di

misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale felsineo, consistente nel sequestro preventivo impeditivo di circa 500 opere contraffatte dell’artista Francis Bacon e nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro, beni e altre utilità del valore di oltre 3 milioni di euro.

I provvedimenti sono stati emessi a carico di 5 delle 7 persone indagate, a vario titolo, di

associazione a delinquere finalizzata a consumare una serie indeterminata di delitti

contro l’integrità delle opere d’arte (contemplati dal “Codice dei beni culturali e del

paesaggio” di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 178 e, segnatamente, detenzione per il

commercio, autenticazione e messa in circolazione di opere d’arte false) e contro il

patrimonio (truffa e autoriciclaggio, di cui rispettivamente agli artt. 640 e 648-ter, comma

1, c.p.).

L’attività congiunta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna nelle persone

dei Sostituti Procuratori – Dott. Gustapane e Dott.ssa Casruso – trae origine da una convergenza investigativa nelle attività effettuate dalle due Forze di polizia, che aveva portato l’Arma dei Carabinieri a sequestrare, a maggio 2018 nell’ambito dell’operazione

“PALOMA”, numerose opere d’arte contemporanea false in possesso di un soggetto già

gravato da specifici precedenti penali e di polizia, tra le quali 2 disegni a firma di Francis

Bacon, uno degli artisti più celebri del XX secolo, appartenenti a una collezione di

dubbia autenticità e asseritamente ricevuti direttamente dall’artista da uno degli attuali

indagati; la Guardia di Finanza ad analizzare le movimentazioni finanziarie con l’estero

riconducibili al medesimo soggetto, risultate incompatibili con le sue fonti lecite di

reddito, approfondendo alcune segnalazioni per operazioni sospette nel frattempo

pervenute dagli intermediari finanziari.

I successivi sviluppi investigativi hanno richiesto, tra l’altro, l’esecuzione di complesse

indagini tecniche volte a circostanziare la non autenticità delle opere e ulteriori

approfondimenti di natura finanziaria, anche mediante l’attivazione dei canali

internazionali di collaborazione giudiziaria al fine di tracciare la destinazione dei fondi

derivanti dalle ingenti truffe perpetrate. Ciò ha consentito di sequestrare a Bologna e

Treviso, tra i mesi di marzo e maggio 2020, ulteriori 13 opere, oltre alle 2 già sequestrate

nella prima fase dell’indagine, attribuite allo stesso artista.

Dalla meticolosa ricostruzione dei flussi finanziari derivanti dalle vendite fraudolente è

emerso come il sodalizio, nell’intento di ostacolare l’identificazione della provenienza

illecita delle somme, si servisse di una società con sede nel Regno Unito dove venivano

convogliate e reimpiegate le provviste per poi redistribuirle, una volta “ripulite”, ai vari

indagati (direttamente o attraverso imprese nazionali ed estere con sede in Spagna e

Polonia).

Contestualmente, i complessi accertamenti tecnici disposti dall’Autorità sulle opere in

sequestro permettevano di determinare la loro non autenticità e di conseguenza la falsità

anche delle oltre 500 facenti parte dell’intera collezione italiana.

L’obiettivo del gruppo individuato, sarebbe consistito nell’accreditare tali disegni nel

mercato dell’arte attraverso prestigiose esposizioni nazionali e internazionali, cataloghi, siti

internet, fondazioni e società di diritto estero, così da accrescerne la “quotazione” per poi

rivenderli, di conseguenza in maniera fraudolenta e a caro prezzo, a ignari acquirenti.

Emblematiche le considerazioni del G.I.P., il quale ha ritenuto sussistente un “arsenale di

fraudolenze predisposto ad arte”, tra cui l’attribuzione delle opere esposte a un corpus

unitario derivante da un lascito del Maestro.

Le indagini hanno così condotto al sequestro “impeditivo” dell’intera collezione di opere

d’arte e al sequestro “preventivo” finalizzato alla confisca – sia diretta per 1,8 milioni

di euro circa, quale profitto del reato di truffa, sia “per equivalente” – di denaro, beni e

altre utilità sino al valore di 1,4 milioni di euro circa, quale profitto del reato di

autoriciclaggio.

L’esecuzione del provvedimento ha richiesto l’impiego di oltre 60 militari della Guardia di

Finanza e dei Carabinieri del Comando TPC che hanno operato, congiuntamente e in

stretta sinergia, tra le province di Bologna, Padova, Milano e Treviso.

L’operazione testimonia l’efficacia della convergenza investigativa specialistica messa in

campo da Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, sotto la direzione dell’Autorità

Giudiziaria felsinea.