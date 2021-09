Al Bonvi parken è iniziata l’operazione di riempimento del laghetto dopo la conclusione dell’intervento di manutenzione straordinaria per la pulizia e il rifacimento del fondo e per la sostituzione dell’impianto idrico.

Il riempimento è iniziato nella serata di giovedì 9 settembre, versando la quantità di acqua necessaria a coprire il fondo per testarne la tenuta, e procederà per gradi, aggiungendo acqua poco per volta e verificando in ogni fase che tutto l’impianto funzioni a dovere. Il completamento dell’operazione richiederà, dunque, qualche giorno.

L’intervento, curato dal servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, è iniziato a giugno con il trasferimento temporaneo al parco Amendola dei pesci presenti nel laghetto e il successivo svuotamento, necessario per ripulire accuratamente il fondo dal deposito di sedimenti che si è formato nel tempo. Sono stati poi effettuati i lavori per ripristinare il fondo, dove necessario, ed è stato rifatto l’impianto idrico, sostituendo i filtri e i tubi attuali con altri nuovi e di sezione maggiore, per aumentare la capacità filtrante del sistema di ricircolo dell’acqua in modo da limitare il più possibile il fenomeno del surriscaldamento dovuto alla modesta profondità del laghetto e il conseguente imputridimento delle sostanze organiche che contiene, come foglie, terra e residui di mangimi.

Gli interventi di manutenzione del laghetto sono periodici e vengono svolti ogni cinque anni circa (l’ultima volta, infatti, è stato effettuato nel 2016) in aggiunta alla pulizia ordinaria che ha cadenza bisettimanale.