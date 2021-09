Si è aperta questa mattina, con la conferenza stampa e la visita al Palazzo Ducale, la giornata sassolese di ANGGUN che vedrà il suo apice questa sera in piazzale della Rosa con un grande concerto. Per lei il primo dopo tre anni di pausa.

Il concerto voluto da FRATRES in occasione del 50° anno di fondazione, attivi nell’ambito del “dono” cosi come AIDO e DONATORINATI, con l’appoggio di tutte le associazioni ed Istituzioni del mondo del dono di materiale biologico e dei trapianti. Tutte raggruppate nell’hastag #doniperlavita.

Il progetto denominato “LE NOTE DEL DONO” ha come obiettivo la promozione della cultura della donazione totale (sangue, emocomponenti, organi, tessuti, cellule staminali e midollari) come stile di vita.

Anggun splendida artista indonesiana naturalizzata francese, diventata famosa nel mondo grazie al brano “Snow on the Sahara” e in Italia per la collaborazione don Piero Pelù nella hit “L’amore immaginato”. Dichiara di essere entusiasta di tornare in Italia dopo tanto tempo perché dell’Italia ama tutto: la gente, le città, il cibo, il vino…

Il concerto di questa sera in Piazzale della Rosa avrà inizio alle 21,00 con l’opening act di Valentina Tiolini.